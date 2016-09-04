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FASSA BORTOLO GROUP

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
4/08/2017 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASSA BORTOLO GROUP
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2017
Statut
Référence
Signé | 04/08/2017
20160904
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FASSA BORTOLO GROUP
FASSA Srl
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 82 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation on building materials for the construction sector as well as capital investments to upgrade existing production sites. The project includes also the greenfield development of a new production facility in Italy.

The project activities aim to develop innovative building materials to serve the construction sector, allowing for improved energy efficiency of refurbished and new buildings as well as improved construction. As such this part of the project, if successful, is expected to contribute to climate change mitigation. The capital investments aim to improve the efficiency, productivity and safety in the workplace of existing production sites and the development of a new production facility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project activities will be carried out in existing facilities and laboratories that will not change their already authorised scope and therefore do not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. One project component, namely the greenfield development of a new production facility, is expected to require an EIA. All the environmental details will be assessed during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
06/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASSA BORTOLO GROUP
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASSA BORTOLO GROUP
Date de publication
6 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75376001
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160904
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129509941
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160904
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASSA BORTOLO GROUP
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FASSA BORTOLO GROUP
Autres liens
Fiche récapitulative
FASSA BORTOLO GROUP
Fiche technique
FASSA BORTOLO GROUP
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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