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GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Signature(s)

Montant
163 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 163 000 000 €
Télécom : 163 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2018 : 163 000 000 €
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Related public register
17/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2018
20160850
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRAND EST TRES HAUT DEBIT
REGION GRAND EST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 163 million
EUR 994 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the design and rollout of a publicly owned fibre broadband network public initiative network (PIN) in 7 departments of the Grand Est region in France (Ardennes, Marne, Aube, Haute-Marne, Meuse, Vosges and Meurthe-et-Moselle).

The objective of the project is to deploy a fibre-to-the-home (FTTH) network that will connect around 900,000 homes. The access networks included in the project will be deployed in areas where private operators do not provide very high speed broadband services due to lack of commercial interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
17/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
Date de publication
17 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72990018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160850
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238315066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160850
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
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Fiche récapitulative
GRAND EST TRES HAUT DEBIT
Fiche technique
GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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