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ENEL GREEN POWER PERU

Signature(s)

Montant
126 828 443,38 €
Pays
Secteur(s)
Pérou : 126 828 443,38 €
Énergie : 126 828 443,38 €
Date(s) de signature
29/11/2017 : 126 828 443,38 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 29/11/2017
20160848
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENEL GREEN POWER PERU
ENEL GREEN POWER SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 150 million (EUR 129 million)
USD 331 million (EUR 284 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Financing Enel Green Power's investment programme for the development, construction and operation of a wind farm and a solar photovoltaic (PV) park in Peru with a total installed capacity of about 312MW

The operation contributes to the addition of clean, renewable energy generation in Peru pursuant to the UN Sustainable Development Goals (SDGs) of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (SDG 7) and taking urgent action to combat climate change and its impact (SDG 13). The operation is eligible under the Bank's Climate Action and Environment Facility 2014-2020 and will contribute to the Bank's climate action lending objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact assessment (EIA) procedures carried out to date and the environmental management plans, including the mitigation measures to be applied during construction and operation and any potential residual gaps ensuing from the start of works, will be assessed in light of the Bank's environmental and social standards.

The EIB's Private Sector Procurement Guidelines will be followed for the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - ANEXOS
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77015748
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160848
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pérou
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENEL GREEN POWER PERU - Evaluación Ambientak Preliminar - EVAP - Central Solar Rubi
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77015749
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160848
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pérou
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambientak - Memoria
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77022619
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160848
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pérou
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - Resumen Ejecutivo
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77033052
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160848
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pérou
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEL GREEN POWER PERU
Date de publication
1 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74591244
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160848
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pérou
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREEN POWER PERU
Date de publication
15 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95739553
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160848
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pérou
Disponible au public
Télécharger maintenant
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