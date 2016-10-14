Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II

Signature(s)

Montant
37 295 801,27 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 37 295 801,27 €
Services : 37 295 801,27 €
Date(s) de signature
20/12/2016 : 15 292 633,27 €
22/06/2017 : 22 003 168 €
Autres liens
Related public register
20/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Communiqués associés
Roumanie : la BEI continue de soutenir des investissements axés sur le renforcement de l'efficacité énergétique des immeubles d'habitation dans le 6e arrondissement de Bucarest
Projet apparenté
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
14 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 20/12/2016
20160764
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 6
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 37 million
EUR 54 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing energy efficiency refurbishments of 112 multi-apartment buildings in Bucharest Sector 6

This investment concerns the second phase of the refurbishment programme of multi-family housing in the municipality of Sector 6 in Bucharest. The project will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall insulation, windows, roofs and cellar insulation) as well as optimisation of the heating systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This programme will consist of projects that intend to bring environmental benefits by supporting measures which reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The sub-projects to be financed under the different allocations are small and are expected to have a very limited negative environmental impact. Given the scale, location and nature of the sub-projects an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2011/92/EU, is normally not required. The sub-projects consisting of thermal building refurbishments of buildings will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/ shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
20/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Projets associés
Projet apparenté
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN
Autres liens
Communiqués associés
Roumanie : la BEI continue de soutenir des investissements axés sur le renforcement de l'efficacité énergétique des immeubles d'habitation dans le 6e arrondissement de Bucarest

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Date de publication
20 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69973019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160764
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147519486
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160764
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Autres liens
Fiche récapitulative
BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Fiche technique
BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Communiqués associés
Roumanie : la BEI continue de soutenir des investissements axés sur le renforcement de l'efficacité énergétique des immeubles d'habitation dans le 6e arrondissement de Bucarest
Projet apparenté
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Roumanie : la BEI continue de soutenir des investissements axés sur le renforcement de l'efficacité énergétique des immeubles d'habitation dans le 6e arrondissement de Bucarest
Autres liens
Related public register
20/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 THERMAL REHABILITATION II
Projet apparenté
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes