Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Guinée : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2018 : 130 000 000 €
4/03/2021 : 170 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
Related public register
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section guinéenne
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Related public register
04/12/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) - Linsan-Fomi
Communiqués associés
Appui de 330 millions d’EUR de l’Équipe Europe à la construction de la nouvelle ligne électrique de 225 kV Guinée-Mali qui approvisionnera en énergie propre et abordable des millions de personnes en Afrique de l’Ouest

Fiche récapitulative

Date de publication
7 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 27/11/2018
20160638
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 311 million
EUR 612 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Implementation of 225 kV power lines interconnecting Mali (substation of Sanankoroba) with the OMVG interconnector (substation of Linsan, Middle Guinea) as well as the CLSG interconnector (substation of N'Zérékoré, Forested Guinea). The project also includes several substations and the associated distribution network supporting rural electrification along the line route.

The main purpose of the project is to support the development of hydropower potential of Guinea while fostering regional electricity trade to Mali as well as to enable the electrification of Forested Guinea and Upper Guinea.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would fall under Annex I of the EU EIA Directive, requiring an Environmental Impact Assessment. In accordance with the national related regulations in Guinea and Mali as well as with the environmental and social standards of the African Development Bank, World Bank and IFC, Environmental and Social Impact Assessments (ESIA) have been carried out in 2015 in both countries for the 225 kV sections Sanankoroba – Fomi and Fomi – N'Zérékoré. Associated Environmental and Social Management Plans (ESMP) and Resettlement Action Plans (RAP) were also been prepared within that context. The impacts that can be typically expected from the proposed project relate to visual impact, vegetation clearance, impacts on flying vertebrate, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction as well as land acquisition and resettlement. The comprehensiveness of the ESIA processes, studies and management plans undertaken for the project and the associated infrastructure will be assessed in detail during appraisal against EIB Environmental and Social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Documents liés
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section guinéenne
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
04/12/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) - Linsan-Fomi
Autres liens
Communiqués associés
Appui de 330 millions d’EUR de l’Équipe Europe à la construction de la nouvelle ligne électrique de 225 kV Guinée-Mali qui approvisionnera en énergie propre et abordable des millions de personnes en Afrique de l’Ouest

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
Date de publication
8 Sep 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86759972
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160638
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section guinéenne
Date de publication
8 Sep 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86761891
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160638
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84967718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160638
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) - Linsan-Fomi
Date de publication
4 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135397240
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160638
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
Related public register
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section guinéenne
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Related public register
04/12/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) - Linsan-Fomi
Autres liens
Fiche récapitulative
INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Fiche technique
INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Communiqués associés
Appui de 330 millions d’EUR de l’Équipe Europe à la construction de la nouvelle ligne électrique de 225 kV Guinée-Mali qui approvisionnera en énergie propre et abordable des millions de personnes en Afrique de l’Ouest

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Appui de 330 millions d’EUR de l’Équipe Europe à la construction de la nouvelle ligne électrique de 225 kV Guinée-Mali qui approvisionnera en énergie propre et abordable des millions de personnes en Afrique de l’Ouest
Autres liens
Related public register
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
Related public register
08/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section guinéenne
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Related public register
04/12/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) - Linsan-Fomi

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes