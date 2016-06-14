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MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 24 000 000 €
Autriche : 36 000 000 €
Allemagne : 60 000 000 €
Transports : 120 000 000 €
Date(s) de signature
1/02/2018 : 24 000 000 €
1/02/2018 : 36 000 000 €
1/02/2018 : 60 000 000 €
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Related public register
13/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2017
Statut
Référence
Signé | 01/02/2018
20160614
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
MITSUI RAIL CAPITAL EUROPE BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension of a locomotive fleet for leasing to European rail freight service operators

The project consists of the acquisition of electric locomotives for leasing to European rail operating companies. Most locomotives will be homologated for operation in several countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required. Compliance with applicable EU directives will be checked during the Bank's due diligence at appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
13/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Date de publication
13 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83562561
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160614
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Italie
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Date de publication
10 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124856225
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160614
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Italie
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
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Fiche récapitulative
MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Fiche technique
MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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