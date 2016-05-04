AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT

Fiche récapitulative
The rehabilitation and centralization of the hospital campus AZ Sint-Lucas in the city of Ghent.
This project will benefit to the overall health strategy of the region through appropriately configured infrastructure. The new and rehabilitated facilities will allow for new spaces, introduction of state-of-the-art technology and the reorganization of service delivery models, capable to respond to the evolving demographic and epidemiological needs of the population.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU as amended, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EEC/ and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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