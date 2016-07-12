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EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Secteur(s)
Industrie : 8 000 000 €
Énergie : 32 000 000 €
Date(s) de signature
8/03/2017 : 4 000 000 €
8/03/2017 : 4 000 000 €
8/03/2017 : 16 000 000 €
8/03/2017 : 16 000 000 €
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26/01/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Communiqués associés
France : FEIS - lancement d’Eiffel Energy Transition, un fonds dédié au financement de la transition énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 08/03/2017
20160371
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
EIFFEL INVESTMENT GROUP S.A.S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Fund providing developer finance to small renewables (mostly solar photovoltaic (PV)) and energy efficiency projects mainly in France

Short-term financing to small solar PV, onshore wind and energy efficiency projects/development companies

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the projects and in particular the renewable energy projects to be co-financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU in which case the projects would be subject to an EIA based on Annex III of the EIA Directive. The legal documentation to be entered into between the Bank and the fund will include an obligation on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with the Bank's environmental and social (E&S) requirements.

The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Date de publication
26 Jan 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68741215
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160371
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
186660975
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160371
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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EIFFEL ENERGY TRANSITION FUND
Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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