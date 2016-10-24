TERNA RETI ELETTRICHE VII

Fiche récapitulative
The proposed project is a multi-component investment programme. The main sub-project concerns the adjustment and renovation of 350 electrical substations recently acquired from the national railway company (RFI). Other sub-projects involve the construction of new substations and the associated connections and the installation of reactive power compensation equipment. The sub-projects of the programme are geographically dispersed throughout Italy.
The main purpose of the main sub-project is to enable Terna to take over the operation of the former RFI substations. The main purpose of the other sub-projects is to integrate renewable generation into the grid and to improve quality and reliability of supply.
Some sub-projects of the programme fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The potential impact of the programme includes visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance and birds' collision and mortality. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2014/25/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU and according to the relevant Italian legislation (D.lgs. 163/2006 and D.lgs. 50/2016).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.