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TERNA RETI ELETTRICHE VII

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
6/12/2016 : 200 000 000 €
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20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE VII

Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 08/12/2016
20160345
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERNA RETI ELETTRICHE VII
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 401 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project is a multi-component investment programme. The main sub-project concerns the adjustment and renovation of 350 electrical substations recently acquired from the national railway company (RFI). Other sub-projects involve the construction of new substations and the associated connections and the installation of reactive power compensation equipment. The sub-projects of the programme are geographically dispersed throughout Italy.

The main purpose of the main sub-project is to enable Terna to take over the operation of the former RFI substations. The main purpose of the other sub-projects is to integrate renewable generation into the grid and to improve quality and reliability of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some sub-projects of the programme fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The potential impact of the programme includes visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance and birds' collision and mortality. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2014/25/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU and according to the relevant Italian legislation (D.lgs. 163/2006 and D.lgs. 50/2016).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERNA RETI ELETTRICHE VII
Date de publication
14 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68159177
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160345
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE VII - New 132 kV substation in Mercatello and associated connections
Date de publication
21 Dec 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70140510
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160345
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE VII - Two new 150 kV substations in Vaglio and Oppido and associated connections
Date de publication
21 Dec 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70140029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160345
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE VII
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
183404305
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160345
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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