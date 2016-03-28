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BASF INNOVATIONS

Signature(s)

Montant
670 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 670 000 000 €
Industrie : 670 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2016 : 670 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF INNOVATIONS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS

Fiche récapitulative

Date de publication
18 août 2016
Statut
Référence
Signé | 15/12/2016
20160328
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BASF INNOVATIONS
BASF SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 670 million
EUR 1740 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research and development (R&D) related to innovations in chemistry during 2016 to 2017

The project aims to strengthen the company's long-term competitive edge through technology and innovation leadership.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly includes R&D activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA under Directive 2011/92/EU, as amended.

The project might also include fixed capital investment related to R&D facility extensions and/or pilot plants that could fall under Annex II of the EIA Directive. This will be assessed during the project appraisal with other environmental details.

The company is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the company to ensure that the project will be implemented in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF INNOVATIONS
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF INNOVATIONS
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67150116
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160328
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86556480
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160328
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF INNOVATIONS
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF INNOVATIONS
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Fiche récapitulative
BASF INNOVATIONS
Fiche technique
BASF INNOVATIONS

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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