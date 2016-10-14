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BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
14/10/2016 : 50 000 000 €
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Related public register
12/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT
Communiqués associés
Espagne : l’UE soutient la numérisation de Bankia grâce à un prêt de 50 millions d’EUR accordé par la BEI au titre du Plan d’investissement pour l’Europe
Projet apparenté
TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
14 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 14/10/2016
20160286
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT
BANKIA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 106 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project relates to the financing of part of the promoter's information technology (IT) development investment programme over the period 2016-2018

Development of the promoter's business processes redesign and digital transformation of client interaction

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT
Date de publication
12 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66657145
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160286
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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