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CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
28/04/2017 : 70 000 000 €
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Espagne : 70 m d’euros à CEPSA pour la mise en œuvre d’un programme d’optimisation de ses usines d’hydrocarbures aromatiques en Andalousie

Fiche récapitulative

Date de publication
30 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 28/04/2017
20160238
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS SAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 149 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the optimisation of the promoter's aromatics production towards higher-value products. Investments will take place in two of the promoter's refineries in Andalucía, Gibraltar-San Roque and La Rábida.

The project will allow the promoter to produce higher-value-added aromatic products, thus improving its margins. The expected improvement in profitability is vital to sustain the promoter's competitiveness and preserve employment in Andalucía, a region with the second highest unemployment rate in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This type of project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive; the screening and respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The environmental dimension of the project will be scrutinised during appraisal. This will include a check of conformity with applicable EU directives (Industrial Emissions Directive (IED) (2010/75/EU), Ambient Air Directives and Seveso III Directive (2012/18/EC)) and of the environmental and occupational health and safety (OHS) plans.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Date de publication
26 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72176266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160238
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Optimización de Producción de Aromáticos de Refinería la Rábida Palos de la Frontera (Huelva)
Date de publication
30 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86652056
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160238
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental de los Proyectos Tanque de Almacenamiento de Destilados Medios, Revamping Unidad de Alquilación y MX-Sorbex II – Refinería Gibraltar-San Roque
Date de publication
30 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86653269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160238
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135909114
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160238
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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