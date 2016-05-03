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SNCB ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 600 000 000 €
Transports : 600 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2016 : 200 000 000 €
24/03/2017 : 400 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNCB ROLLING STOCK
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SNCB ROLLING STOCK
Communiqués associés
Belgique : financement européen de 600 millions pour les nouveaux trains commandés par la SNCB

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 25/11/2016
20160186
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SNCB ROLLING STOCK
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the acquisition of M7 double-deck passenger vehicles.

The project is expected to generate rolling stock operating and maintenance costs savings. It should also improve the quality and increase the offer of passenger rail services in Belgium.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market.

The promoter is a contracting entity subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNCB ROLLING STOCK
Date de publication
16 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69098894
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160186
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SNCB ROLLING STOCK
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251061675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160186
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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