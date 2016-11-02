Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)

Signature(s)

Montant
71 003 646,14 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 71 003 646,14 €
Transports : 29 821 531,38 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 41 182 114,76 €
Date(s) de signature
19/12/2016 : 29 821 531,38 €
19/12/2016 : 41 182 114,76 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Related public register
18/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Communiqués associés
Ukraine : la banque de l’UE tient son engagement, avec l’octroi d’une assistance financière de 3 milliards d’EUR dans le cadre du programme spécial de soutien de l’UE

Fiche récapitulative

Date de publication
2 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20160178
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Cereal production and transport
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the expansion and modernisation of the promoter's logistics infrastructure in Ukraine.

The project is expected to remove existing bottlenecks related to transportation and storage of cereals, reduce the in-land transportation costs as well as increase the annual volume of exported agricultural commodities. It is also expected to have a positive impact overall on the environment and employment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have a positive impact overall on the environment and employment by supporting the introduction of more resource-efficient in-land transportation of cereals, resulting in higher profitability as well as reduced losses and waste along the post-harvest infrastructure. The project should also raise safety, health and environmental standards throughout the promoter's operations.

The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
18/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Autres liens
Communiqués associés
Ukraine : la banque de l’UE tient son engagement, avec l’octroi d’une assistance financière de 3 milliards d’EUR dans le cadre du programme spécial de soutien de l’UE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70110303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160178
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Date de publication
19 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90285278
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160178
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Date de publication
19 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90286076
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160178
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Date de publication
18 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90281247
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160178
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Date de publication
19 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90288114
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160178
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154325372
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160178
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Related public register
18/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Autres liens
Fiche récapitulative
Cereal production and transport
Fiche technique
NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Communiqués associés
Ukraine : la banque de l’UE tient son engagement, avec l’octroi d’une assistance financière de 3 milliards d’EUR dans le cadre du programme spécial de soutien de l’UE

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Ukraine : la banque de l’UE tient son engagement, avec l’octroi d’une assistance financière de 3 milliards d’EUR dans le cadre du programme spécial de soutien de l’UE
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Related public register
18/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes