ITALIAN FLOOD PREVENTION FRAMEWORK LOAN

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The EIB loan is intended to provide finance to the national hydrogeological risk-prevention and mitigation plan - Piano nazionale per la prevenzione ed il contrasto al dissesto idrogeologico 2015-2020 - launched by the Italian government. It will ultimately finance structural and non-structural measures to prevent and mitigate risks associated with floods, landslides and coastal erosion.
The project will help Italy to take adequate and coordinated measures to reduce (manage) flood risks, in line with the requirement of the Flood Directive 2007/60/EC. The investments are expected to alleviate direct risk to population or critical assets, and will prioritise taking into account the frequency of the events, the quantification of the expected economic damages and prediction of risk reduction following the scheme. They will also contribute to climate action, notably "adaptation", by increasing the resilience against the effects of more extreme weather patterns.
Most of the components are likely to require a comprehensive environmental impact assessment according to EIA Directive 2011/92/EU or 2014/52/EU. The promoter will be required to comply with the EIA Directive, Water Framework Directive, including Art 4(7) where appropriate, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.