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CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 60 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Date(s) de signature
7/12/2017 : 60 000 000 €
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Communiqués associés
Maroc : 60 millions d’euros pour la construction de la 2ème ligne de tramway de Casablanca

Fiche récapitulative

Date de publication
7 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 07/12/2017
20150915
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 328 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Réalisation de la deuxième ligne de tramway sur la liaison Est-Ouest entre Anoual à Ain Sebaa (15 km) ainsi que l'extension de la première ligne vers Lissasfa (2km) comprenant 22 stations, dont 20 sur la deuxième ligne, un nouveau centre de maintenance et remisage

Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Casablanca qui compte plus de 4 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité (aux bassins d'emplois, aux principaux centres d'activités de la ville : universités, centres économiques) en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les procédures environnementales et sociales adoptées par le promoteur et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction, notamment par rapport à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des mesures d'atténuation et compensation envisagées dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social (EIES). Une attention particulière sera portée sur la protection de l'environnement, notamment de sites et espèces protégés, sur l'évaluation des stratégies d'adaptation au changement climatique, sur l'atténuation des impacts potentiels sur le patrimoine culturel et architectural ainsi que sur le déroulement de la consultation publique. La conformité du projet avec les standards sociaux de la Banque sera aussi vérifiée en cours d'instruction.

Toute procédure de passation des marchés financés par la Banque devra être conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Les procédures de passation de marché et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction.

Garantie au titre du MPE

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76104179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150915
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Etude d'Impact Environnemental et Social - Projet d'Extension de la Ligne 1
Date de publication
2 May 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83996956
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150915
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental - Projet d'Extension de la Ligne T1
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79497284
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150915
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Etude d'Impact Environnemental et Sociale - Projet de la Ligne T2
Date de publication
3 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75035190
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150915
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental – Projet de la Ligne T2
Date de publication
14 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76259409
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150915
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
Date de publication
28 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162345493
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150915
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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