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SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 110 000 000 €
Transports : 110 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2016 : 110 000 000 €
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13/09/2016 - Résumé non technique - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES - Projet de Bus à Haut Niveau de Service sur les agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
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23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
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26/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Communiqués associés
France : Plan d'investissement pour l'Europe - 110 millions d'euros pour un transport innovant et durable en région Hauts-de-France

Fiche récapitulative

Date de publication
11 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 20/12/2016
20150715
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 210 millions
EUR 450 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Réalisation par le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMT Artois-Gohelle) d'un projet de transport en commun comportant la création de six lignes de bus à haut niveau de service ainsi que l'acquisition de bus hybrides articulés de type BHNS, avec une expérimentation hydrogène (sur 6 bus)

Le projet met en oeuvre plusieurs mesures prévues dans le Plan de Déplacements Urbain (PDU) du SMT Artois-Gohelle, l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour les Communautés d'Agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay. Il prévoit d'améliorer l'offre de transport tant d'un point de vue qualité de services que d'attractivité du transport collectif. Le but étant de promouvoir une mobilité solidaire et durable favorisant les modes alternatifs à l'automobile.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet comprend la création de voiries nouvelles sur des sections de moins de 10 kilomètres. De ce fait, il relève de l'annexe II de la directive 2011/92/UE et par conséquent la nécessité de mener une étude d'impact environnemental (EIE) est déterminée par des critères fixés par l'État membre. Conformément à la législation française, le projet a été soumis à une évaluation d'impact dans le cadre de la procédure de Déclaration d'utilité publique, dont la décision finale est attendue avant la fin de l'année 2016.

Une analyse plus détaillée des autres aspects environnementaux sera entreprise lors de l'instruction finale du projet.

En tant qu'autorité publique des transports, le SMT Artois-Gohelle est tenu de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français (le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005), issus de la transposition des directives communautaires (plus particulièrement la Directive 2004/17/CE).
La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l'instruction du projet.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES - Projet de Bus à Haut Niveau de Service sur les agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
Date de publication
13 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63575389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150715
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68636862
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150715
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Date de publication
26 Dec 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151885062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150715
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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