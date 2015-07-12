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ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 1 000 000 000 €
Transports : 1 000 000 000 €
Date(s) de signature
18/07/2017 : 1 000 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 21/07/2017
20150712
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
COUNTERPART(S) TO BE DETERMINED
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 6800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Structural programme loan to co-finance transport investments under the Large Infrastructure Operational Programme 2014-2020 in Romania

The project is a structural programme loan (SPL) for Romania covering the transport components of the Large Infrastructure Operational Programme (LIOP) 2014-2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A strategic environmental assessment (SEA) is required for all operational programmes co-financed with EU funds. Compliance with the SEA Directive (2001/42/EC) will be assessed for the transport components of LIOP 2014-2020. The environmental impact and compliance of each project with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, Habitats Directive 92/43/EEC, Birds Directive 2009/147/EC and others, will be assessed in accordance with the procedures to be adopted for the SPL. The Bank requires the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68053555
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150712
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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