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TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE

Signature(s)

Montant
235 787 267,49 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 235 787 267,49 €
Énergie : 235 787 267,49 €
Date(s) de signature
20/12/2018 : 235 787 267,49 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 20/12/2018
20150676
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
TANAP DOGALGAZ ILETIM AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 270 million (EUR 219 million)
USD 6960 million (EUR 5639 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a gas pipeline through Turkey for transportation of natural gas from Shah Deniz production field in Azerbaijan to European and Turkish markets.

Constructing and operating gas infrastructure and transmission in conformity with the priorities of the EU Energy Security Strategy, the TANAP project will play a key role in diversifying the supply of natural gas to European markets and in meeting natural gas demand in Turkey.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter has carried out an environmental and social impact assessment (ESIA) including a land acquisition and compensation plan according to national and international standards. The project's environmental permit has been issued and construction has already started. The expected impact should be well managed through appropriate construction practices. The detailed assessment of all the environmental and social documentation will be conducted by the Bank during its appraisal process for this project.

TANAP is an entity owned 88% by publicly owned/controlled shareholders in Turkey (30%) and Azerbaijan (58%) established to build and operate a gas transmission pipeline from the Turkey-Georgia border to the Turkey-Greece border. As the promoter has been granted special or exclusive rights and operates in a non-liberalised market, procurement under the project to be financed by the Bank is considered as a public sector operation as defined in the Bank's Guide to Procurement. The promoter is required to ensure that it has conducted its procurement in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

It is anticipated that the borrowers of the operation will be BOTAS BORU HATLARI ILE PETROL TASIMA AS and SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Link to ESIA Report
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79685673
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Guide to Land Acquisistion and Compensation (GLAC)
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79687376
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Biodiversity Offset Strategy
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79687984
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Link to ESIA and Additional Executive Summary of Biodiveristy Action Plan (BAP)
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79685481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Final Addendum to Resettlement Action Plan
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79676848
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Resettlement Action Plan for AGIs - Full Report
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79688914
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79682734
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Final Addendum to RAP - Executive Summary
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79684142
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Offshore Livelihood Restoration Plan
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79675992
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Link to Resettlement Action Plan
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79687794
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Resettlement Action Plan for AGIs - Executive Summary
Date de publication
6 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79685464
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79751193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157263510
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150676
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Fiche récapitulative
TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
Fiche technique
TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE

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