TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE

Fiche récapitulative
Construction of a gas pipeline through Turkey for transportation of natural gas from Shah Deniz production field in Azerbaijan to European and Turkish markets.
Constructing and operating gas infrastructure and transmission in conformity with the priorities of the EU Energy Security Strategy, the TANAP project will play a key role in diversifying the supply of natural gas to European markets and in meeting natural gas demand in Turkey.
The promoter has carried out an environmental and social impact assessment (ESIA) including a land acquisition and compensation plan according to national and international standards. The project's environmental permit has been issued and construction has already started. The expected impact should be well managed through appropriate construction practices. The detailed assessment of all the environmental and social documentation will be conducted by the Bank during its appraisal process for this project.
TANAP is an entity owned 88% by publicly owned/controlled shareholders in Turkey (30%) and Azerbaijan (58%) established to build and operate a gas transmission pipeline from the Turkey-Georgia border to the Turkey-Greece border. As the promoter has been granted special or exclusive rights and operates in a non-liberalised market, procurement under the project to be financed by the Bank is considered as a public sector operation as defined in the Bank's Guide to Procurement. The promoter is required to ensure that it has conducted its procurement in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
It is anticipated that the borrowers of the operation will be BOTAS BORU HATLARI ILE PETROL TASIMA AS and SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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