AIMAG SETTORE IDRICO E AMBIENTE

Overall the project aims to improve the sustainability and efficiency of the services while ensuring compliance with the relevant EU directives, in particular the Urban Wastewater Directive 91/271/EEC and the Water Framework Directive 2000/60/EC, as well as the Landfill Directive 1999/31/EC and the Waste Framework Directive 2008/98/EC. The solid waste components are expected to contribute to meeting the respective region's targets for diversion of waste from landfills, increase of materials recycling and energy recovery from residual waste. The project will also help the promoter to maintain or improve the reliability and quality standards of gas and heat supply. Part of the investment programme has been designed with the objective of repairing the infrastructural damages caused by the earthquake in 2012 and improving the system's seismic resilience.