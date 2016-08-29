Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EGYPT MID-CAP FUND

Signature(s)

Montant
14 120 305 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 14 120 305 €
Services : 14 120 305 €
Date(s) de signature
14/02/2017 : 14 120 305 €
Autres liens
Communiqués associés
Egypte : la BEI engage 15 millions d’USD dans le fonds Egypt Mid-Cap Fund
Article sur un sujet connexe
Le capital-investissement n’est pas un mirage en Égypte

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2016
Statut
Référence
Signé | 14/02/2017
20150634
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EGYPT MID-CAP FUND
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 15 million (EUR 14 million)
USD 120 million (EUR 113 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The proposed operation consists of an equity participation in Egypt Mid-Cap Fund, a generalist private equity fund targeting growth capital investments in small and medium-sized private companies located in Egypt.

The Fund will target growth capital investments in Egyptian small and medium-sized companies ("SMEs") that are seeking to grow their business at above average growth rates. The EIB would support an experienced first-time team and help restore the development of the private equity industry in Egypt. The Fund has a target size of USD 100m with a hard cap of USD 120m.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

Procurement will be in line with EIB guidelines for private sector projects.

Autres liens
Communiqués associés
Egypte : la BEI engage 15 millions d’USD dans le fonds Egypt Mid-Cap Fund

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Egypte : la BEI engage 15 millions d’USD dans le fonds Egypt Mid-Cap Fund
Article sur un sujet connexe
Le capital-investissement n’est pas un mirage en Égypte
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes