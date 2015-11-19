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UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Signature(s)

Montant
36 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 36 000 000 €
Eau, assainissement : 36 000 000 €
Date(s) de signature
31/05/2016 : 36 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Fiche récapitulative

Date de publication
19 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 31/05/2016
20150570
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
UNIACQUE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 36 million
EUR 115 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

2014-2019 investments in water and wastewater schemes

The project will help ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation. The project will therefore contribute to improving the local population's quality of life and the quality of the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have a positive environmental and social impact on water and wastewater services in line with the standards mandated by the Urban Wastewater Directive (91/271/EEC), as amended by Directive 98/15/EC, and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.

Documents liés
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Date de publication
5 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64574075
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150570
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151648678
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150570
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
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Fiche récapitulative
UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO
Fiche technique
UNIACQUE SETTORE IDRICO BERGAMO

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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