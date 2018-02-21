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RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 30 000 000 €
Eau, assainissement : 30 000 000 €
Date(s) de signature
3/10/2018 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/02/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1 - DRAFT ESIA - to be replaced by final version when available
Related public register
23/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

Fiche récapitulative

Date de publication
23 février 2018
Statut
Référence
Signé | 03/10/2018
20150559
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1
ACCEPTABLE CORPORATE(S),HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 1026 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of: (i) a desalination plant in the Gulf of Aqaba producing 65 million cubic meters (MCM)/year of desalinated water for Aqaba, Jordan and Eilat, Israel; (ii) a brine and seawater pipeline linking the Red Sea with the Dead Sea discharging 235 MCM/year of brine and seawater to the Dead Sea; and (iii) hydropower plants on the brine and seawater pipeline.

The objective of the project is to have an improved water supply in the Aqaba (Jordan) and Eilat (Israel) regions by 2021 and at the same time to slow down the decline of the Dead Sea.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental and social impact assessment has already been carried out under the World Bank's supervision. The EIB is carrying out a full update of this Environmental and Social Impact Assessment through Technical Assistance (TA) to identify remaining gaps and ensure the ESIA and Environmental and Social Management Plans comply with EIB standards and safeguards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
21/02/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1 - DRAFT ESIA - to be replaced by final version when available
23/04/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1 - DRAFT ESIA - to be replaced by final version when available
Date de publication
21 Feb 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82425040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150559
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1
Date de publication
23 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79376632
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150559
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
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Autres liens
Fiche récapitulative
RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1
Fiche technique
RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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