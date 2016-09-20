Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR

Signature(s)

Montant
76 700 028,06 €
Pays
Secteur(s)
Bolivie : 76 700 028,06 €
Industrie : 76 700 028,06 €
Date(s) de signature
31/03/2017 : 76 700 028,06 €
Autres liens
Related public register
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part I
Related public register
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part II
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR
Communiqués associés
Bolivie : 82 millions d’USD pour financer l’élargissement à deux voies de circulation de la route qui relie Confital à Bombeo

Fiche récapitulative

Date de publication
20 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 31/03/2017
20150543
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 82 million (EUR 76 million)
USD 166 million (EUR 154 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the doubling of the single carriageway road between Confital and Bombeo (44.6 km). The project is a section of the Caracollo-Colomi road in the Cochabamba department some 250 km southeast of the country's capital La Paz.

The project is part of the East-West Corridor between Brazil and Chile included in the Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America (IIRSA) strategic plan to reinforce economic integration and development in South America. The Confital-Bombeo section is part of the Caracollo-Colomi 2x2 road (doble vía) and is considered a national priority by Bolivia's national road authority and is part of their strategic road plan (plan vial). The project will improve access to neighbouring countries and is expected to increase and diversify Bolivian exports. Traffic levels should be moderate albeit with high induction potential given the low standards of the existing link and the high share of heavy traffic. The economic profitability should be good if final investment costs do not deviate significantly from current estimates. The promoter has shown adequate capacity to manage and implement relatively large road projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located within the EU, it would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and would require full EIA and public consultation. An environmental and social (E&S) impact assessment with public consultation has been done according to Bolivian national legislation. The EIA was approved by the competent authority on 4 December 2013. The Bank will investigate E&S aspects and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part I
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part II
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR
Autres liens
Communiqués associés
Bolivie : 82 millions d’USD pour financer l’élargissement à deux voies de circulation de la route qui relie Confital à Bombeo

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part I
Date de publication
21 Sep 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69304562
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150543
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bolivie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part II
Date de publication
21 Sep 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69306909
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150543
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bolivie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68230742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150543
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bolivie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part I
Related public register
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part II
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR
Autres liens
Fiche récapitulative
BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR
Fiche technique
BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR
Communiqués associés
Bolivie : 82 millions d’USD pour financer l’élargissement à deux voies de circulation de la route qui relie Confital à Bombeo

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Bolivie : 82 millions d’USD pour financer l’élargissement à deux voies de circulation de la route qui relie Confital à Bombeo
Autres liens
Related public register
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part I
Related public register
21/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR - Doble Vía Caracollo - Colomi (Oruro-Cochabamba) Part II
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOLIVIA EAST-WEST CORRIDOR

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes