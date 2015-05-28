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IBERDROLA ENERGY RDI

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 82 000 000 €
Espagne : 118 000 000 €
Industrie : 2 000 000 €
Énergie : 198 000 000 €
Date(s) de signature
23/05/2016 : 820 000 €
23/05/2016 : 1 180 000 €
23/05/2016 : 81 180 000 €
23/05/2016 : 116 820 000 €
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19/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA ENERGY RDI
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA ENERGY RDI
Communiqués associés
Spain: la BEI et Iberdrola signent un prêt de 500 millions d’EUR en faveur de la modernisation des réseaux de distribution d’électricité

Fiche récapitulative

Date de publication
4 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 23/05/2016
20150528
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IBERDROLA ENERGY RDI
IBERDROLA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 427 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises selected investments in research, development and innovation (RDI) in the promoter's strategic business areas over the period 2015-2018, developing innovative technologies in the fields of i) electricity distribution, including smart grids, ii) electricity generation, emission control and markets, iii) renewable energy generation, and iv) energy systems, including electric mobility and storage.

The investments are intended to diversify the promoter's range of products and services, and to adapt existing products to market demand.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities will be carried out in existing research and development (R&D) facilities that will not change their already authorised scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed in accordance with Directive 2011/92/EU. The outcome of the R&D project is expected to have positive impact on the environment, improving the environmental performance of the promoter through the deployment of renewable energies, efficient power generation as well as optimisation of the power distribution.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive (2004/17/EC), and is therefore required to tender works, supplies and services contracts according to public procurement rules, including publication in the Official Journal of the EU, where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA ENERGY RDI
Date de publication
19 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65343891
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150528
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Espagne
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA ENERGY RDI
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95110662
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150528
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Espagne
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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IBERDROLA ENERGY RDI
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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