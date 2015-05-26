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NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Cameroun : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2018 : 50 000 000 €
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Communiqués associés
Cameroun : large soutien de la BEI à la centrale hydroélectrique Nachtigal

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 08/11/2018
20150526
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT
ELECTRICITE DE FRANCE, INTERNATIONAL FINANCE CORP, REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 1260 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the development, construction and operation of the 420MW Nachtigal dam and hydroelectric power plant, to be located on the central course of the Sanaga river, 65 km northeast of Yaoundé.

The project will provide much-needed economically advantageous renewable electricity supply to the population and businesses of Cameroon.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) requiring an EIA. An environmental and social impact assessment (ESIA) (2006, 2011) has been produced for the entire project in alignment with national legislation and IFC performance standards, including public consultation. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project to ensure that they are acceptable for Bank financing.

The Bank will assess that procurement of the components to be financed by the Bank has been undertaken in a manner which is acceptable for Bank financing.

Commentaires

This project represents a coherent development of the hydrological resource of the Sanaga river as a result of the recent construction of the Lom Pangar regulating dam project, whose objective was to help unlock the hydro potential of the Sanaga river, by providing a more stable flow of water during dry periods.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT - Link to Promoter's web site for Environmental and Social documents
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86505664
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT - Summary of Environmental and Social Studies
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86537817
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT
Date de publication
9 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81106751
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT - Mise à jour de l'etude d'impact environnemental et social
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86536111
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT - Summary of Environmental and Social Action Plans
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86533611
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT - Environmental and Social Review Summary (ESRS)
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86536799
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT - Etude d'impact environnemental (EIES)
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86514330
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150526
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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