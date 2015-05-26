NACHTIGAL HYDROPOWER PLANT

Fiche récapitulative
The project consists of the development, construction and operation of the 420MW Nachtigal dam and hydroelectric power plant, to be located on the central course of the Sanaga river, 65 km northeast of Yaoundé.
The project will provide much-needed economically advantageous renewable electricity supply to the population and businesses of Cameroon.
If located within the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) requiring an EIA. An environmental and social impact assessment (ESIA) (2006, 2011) has been produced for the entire project in alignment with national legislation and IFC performance standards, including public consultation. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project to ensure that they are acceptable for Bank financing.
The Bank will assess that procurement of the components to be financed by the Bank has been undertaken in a manner which is acceptable for Bank financing.
This project represents a coherent development of the hydrological resource of the Sanaga river as a result of the recent construction of the Lom Pangar regulating dam project, whose objective was to help unlock the hydro potential of the Sanaga river, by providing a more stable flow of water during dry periods.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.