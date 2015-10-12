Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 120 000 000 €
Aménagement urbain : 120 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2015 : 120 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Communiqués associés
Allemagne : le tout premier prêt de la BEI en faveur du logement pour les réfugiés va à la banque de promotion économique ILB

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 03/12/2015
20150493
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 439 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to support investments into housing for refugees implemented and operated by local authorities in the Federal State of Brandenburg.

The project aims to strengthen the financial situation of municipalities investing in urgently needed accommodation for refugees in the Federal State of Brandenburg.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Stategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing investments will be reviewed during project appraisal. Applicable energy efficiency requirements in line with the Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
06/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Autres liens
Communiqués associés
Allemagne : le tout premier prêt de la BEI en faveur du logement pour les réfugiés va à la banque de promotion économique ILB

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Date de publication
6 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63899737
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150493
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132124435
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150493
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Autres liens
Fiche récapitulative
WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Fiche technique
WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Communiqués associés
Allemagne : le tout premier prêt de la BEI en faveur du logement pour les réfugiés va à la banque de promotion économique ILB

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : le tout premier prêt de la BEI en faveur du logement pour les réfugiés va à la banque de promotion économique ILB
Autres liens
Related public register
06/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes