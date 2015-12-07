SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION

Fiche récapitulative
This project entails the modernisation of the electricity transport and distribution networks in Senegal.
The proposed investment programme concerns the upgrade and modernisation of the electricity transmission and distribution networks in Senegal. In particular this comprises the densification and extension of the electricity network, inter-connection of currently isolated networks, modernisation of crucial distribution equipment and facilities, installation of 300,000 pre-paid meters, 15,000 smart meters for large electricity consumers, and the establishment of a modern customer-relationship-management system. Part of the funds provided by the EIB will be dedicated to rural electrification and to the development of the transmission and distribution network in the southern part of Senegal.
If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring the competent authority to determine the need for a full EIA. The status of the EIA process for all components that could require an EIA will be checked at appraisal. The impact that can be typically expected from the proposed activities relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction, and possibly land acquisition and resettlement. The environmental and social aspects of the project will be assessed in detail during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.