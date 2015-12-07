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SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION

Signature(s)

Montant (.*)
87 830 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 87 830 000 €
Énergie : 87 830 000 €
Date(s) de signature
29/11/2017 : 12 830 000 €
28/11/2016 : 75 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 12 830 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 28/11/2016
20150491
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
SENELEC SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 88 million
EUR 159 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

This project entails the modernisation of the electricity transport and distribution networks in Senegal.

The proposed investment programme concerns the upgrade and modernisation of the electricity transmission and distribution networks in Senegal. In particular this comprises the densification and extension of the electricity network, inter-connection of currently isolated networks, modernisation of crucial distribution equipment and facilities, installation of 300,000 pre-paid meters, 15,000 smart meters for large electricity consumers, and the establishment of a modern customer-relationship-management system. Part of the funds provided by the EIB will be dedicated to rural electrification and to the development of the transmission and distribution network in the southern part of Senegal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring the competent authority to determine the need for a full EIA. The status of the EIA process for all components that could require an EIA will be checked at appraisal. The impact that can be typically expected from the proposed activities relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction, and possibly land acquisition and resettlement. The environmental and social aspects of the project will be assessed in detail during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Rapport provisoire Analyse Environnementale Initiale - Projet de construction du Poste Blindé 90kv Cap de Biche
Date de publication
11 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67211362
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150491
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Etude d'impact Envirionnemental et Social du Projet de Rehabilitation de la ligne 90kv Hann - CDB1
Date de publication
11 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67208352
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150491
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
Date de publication
11 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67132341
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150491
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Cadre de Politique de Réinstallation (CPRP)
Date de publication
8 Jan 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92301695
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150491
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Etude d'Impact Environnementale et Sociale - Dakar-Gorée
Date de publication
8 Jan 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125764156
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150491
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
Date de publication
8 Jan 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92302900
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150491
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Modernisation and expansion of the electricity transport and distribution networks in Senegal.
SENEGAL ELECTRICITY MODERNISATION
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