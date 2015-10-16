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VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 60 000 000 €
Suède : 540 000 000 €
Industrie : 600 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2016 : 30 000 000 €
30/03/2017 : 30 000 000 €
16/12/2016 : 270 000 000 €
30/03/2017 : 270 000 000 €
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21/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient la recherche menée par le groupe Volvo dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la sécurité des camions et des bus

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 16/12/2016
20150457
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
RDI Vehicle
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns research, development and innovation (RDI) investments in the areas of fuel efficiency, pollutant emissions and active and passive safety. In addition, the project includes a number of activities related to innovative powertrains and alternative fuels as well as novel projects in the area of efficient mobility (platooning). The projects concern powertrain, component and vehicle-related activities in all three divisions (commercial vehicles, buses and construction equipment) and will be carried out in the promoter's technical centres in Sweden and France.

The investment programme will have a positive environmental impact through the reduction of truck emissions and fuel consumption, and will allow the promoter to develop the next powertrain generation compliant with upcoming regulations. In addition, and given the high importance of fuel consumption in the commercial vehicles segment, the activities on fuel efficiency will allow the promoter to maintain its competitive advantage in the segment, consequently securing its research and development (R&D) activities and overall workforce in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Date de publication
21 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64227411
Thématique du document
Environnement
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150457
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133502137
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150457
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Fiche technique
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