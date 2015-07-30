TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS

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Fiche récapitulative
The project includes the promoter’s investments in research, development and product/process innovation in the field of steel tubular solutions in advanced steel materials.
The project comprises research and development (R&D) activities in new value-added products as well as investments in advanced manufacturing to define and deploy innovative technologies and production systems to enhance the promoter’s EU-based manufacturing footprint.
The project's R&D activities are expected to be carried out in existing facilities already authorised and used for this scope and as such should not require an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU. In addition to R&D, the project includes also some innovation activities and the installation of advance manufacturing equipment. Installations for the processing of ferrous metals fall under Annex II of the EIA Directive. It is therefore not excluded at this stage that the local competent authority will require an EIA for some components of the project. All the environmental details will be assessed by the Bank’s services during the due diligence.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.