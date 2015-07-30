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TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 13 000 000 €
Autriche : 15 600 000 €
Espagne : 36 400 000 €
Industrie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2015 : 6 300 000 €
16/12/2015 : 6 700 000 €
16/12/2015 : 7 560 000 €
16/12/2015 : 8 040 000 €
16/12/2015 : 17 640 000 €
16/12/2015 : 18 760 000 €
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30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Communiqués associés
Espagne : 65 millions d'EUR pour les activités de RDI de Tubacex

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 16/12/2015
20150436
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
TUBACEX SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 135 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project includes the promoter’s investments in research, development and product/process innovation in the field of steel tubular solutions in advanced steel materials.

The project comprises research and development (R&D) activities in new value-added products as well as investments in advanced manufacturing to define and deploy innovative technologies and production systems to enhance the promoter’s EU-based manufacturing footprint.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's R&D activities are expected to be carried out in existing facilities already authorised and used for this scope and as such should not require an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU. In addition to R&D, the project includes also some innovation activities and the installation of advance manufacturing equipment. Installations for the processing of ferrous metals fall under Annex II of the EIA Directive. It is therefore not excluded at this stage that the local competent authority will require an EIA for some components of the project. All the environmental details will be assessed by the Bank’s services during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Date de publication
30 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64467011
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150436
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Autriche
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133277590
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150436
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Autriche
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
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TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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