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ROVANIEMI URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Aménagement urbain : 100 000 000 €
Date(s) de signature
20/05/2016 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROVANIEMI URBAN INFRASTRUCTURE
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06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ROVANIEMI URBAN INFRASTRUCTURE
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Finlande : la BEI favorise les investissements urbains dans le nord de la Finlande

Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 20/05/2016
20150407
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROVANIEMI URBAN INFRASTRUCTURE
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 230 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the City of Rovaniemi's multi-year investment programme.

The project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, housing, kindergartens, schools, environmental protection, and will benefit the Municipality of Rovaniemi.

The Municipality's long-term investment strategy aims at modernising the municipality's basic infrastructure and improving the quality of public services. The plan is based on the Rovaniemi Municipality's Master Plan, which was originally made in 2006 and updated in 2012. The Master Plan covers most of the areas under municipal competence - public transport, municipal roads, schools, childcare, public spaces, renovation of cultural heritage, reconstruction of social facilities, climate action, etc.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Finland, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC).

The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings - recast (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.

The Bank will require the Promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The details would be reviewed by the Bank's services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROVANIEMI URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
20 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65348903
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150407
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROVANIEMI URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
6 Apr 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
153344580
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150407
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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