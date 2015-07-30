ROAD NETWORK MODERNISATION

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Rehabilitation, upgrade and construction of strategic sections of the road network in Hungary.
The operation will support the improvement and development of the road network in Hungary. The individual schemes will have an important socio-economic role in developing the key transport links and feeder roads to the strategic network and TEN-T.
The project consists of a framework loan of multiple schemes that may be classes of development that fall under either Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (Directive 2001/42/EC) or whether the schemes impact an area forming part of the Natura 2000 network will also be determined. It is a requirement that all schemes are to be implemented in compliance with EU environmental legislation.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurement and contract strategy for the project and individual schemes will be determined.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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