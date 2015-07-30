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ROAD NETWORK MODERNISATION

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 275 000 000 €
Transports : 275 000 000 €
Date(s) de signature
27/10/2022 : 135 000 000 €
7/03/2016 : 140 000 000 €
Autres liens
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19/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROAD NETWORK MODERNISATION
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Hongrie : la BEI soutient la réfection du réseau routier
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M85 CSORNA-SOPRON (FL 2015-0371)

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 07/03/2016
20150371
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROAD NETWORK MODERNISATION (HU)
HUNGARY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 275 million
EUR 1200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation, upgrade and construction of strategic sections of the road network in Hungary.

The operation will support the improvement and development of the road network in Hungary. The individual schemes will have an important socio-economic role in developing the key transport links and feeder roads to the strategic network and TEN-T.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of a framework loan of multiple schemes that may be classes of development that fall under either Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (Directive 2001/42/EC) or whether the schemes impact an area forming part of the Natura 2000 network will also be determined. It is a requirement that all schemes are to be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurement and contract strategy for the project and individual schemes will be determined.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROAD NETWORK MODERNISATION
Date de publication
19 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63715521
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150371
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROAD NETWORK MODERNISATION
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
205867098
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150371
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ROAD NETWORK MODERNISATION (HU)
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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