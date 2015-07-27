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REGIONE BASILICATA 2014 - 2020 CO-FINANCING

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 120 000 000 €
Énergie : 6 000 000 €
Transports : 6 000 000 €
Eau, assainissement : 8 832 000 €
Aménagement urbain : 12 600 000 €
Télécom : 14 448 000 €
Services : 16 752 000 €
Lignes de crédit : 21 600 000 €
Industrie : 33 768 000 €
Date(s) de signature
17/02/2016 : 6 000 000 €
17/02/2016 : 6 000 000 €
17/02/2016 : 8 832 000 €
17/02/2016 : 12 600 000 €
17/02/2016 : 14 448 000 €
17/02/2016 : 16 752 000 €
17/02/2016 : 21 600 000 €
17/02/2016 : 33 768 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 17/02/2016
20150348
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGIONE BASILICATA 2014-2020 CO-FINANCING
REGIONE BASILICATA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 826 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the smart and sustainable economic development of the Region of Basilicata by co-financing investments addressed to fulfill the objectives established under the European Regional Development Fund (ERDF) programme developed within the Italian Partnership Agreement 2014-2020 framework.

The operation will support priority investments of the Region of Basilicata in the sectors of research, development and innovation (RDI), information and communications technology (ICT), renewable energy and energy efficiency, water and wastewater management, sustainable transport, transport systems and infrastructure networks, SMEs competitiveness, urban infrastructure, education, health and tourism. The overall project will bring about a significant improvement in the quality of life for the citizens of Basilicata and support the long-term economic growth of the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Italy, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC and the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - REGIONE BASILICATA 2014 - 2020 CO-FINANCING
Date de publication
28 Aug 2015
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61017369
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150348
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Transports
Services
Énergie
Télécom
Eau, assainissement
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONE BASILICATA 2014 - 2020 CO-FINANCING
Date de publication
18 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63679505
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150348
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Transports
Services
Énergie
Télécom
Eau, assainissement
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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