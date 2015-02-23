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WESTMETRO ESPOO EXTENSION

Signature(s)

Montant
515 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 515 000 000 €
Transports : 515 000 000 €
Date(s) de signature
3/08/2018 : 40 000 000 €
15/12/2021 : 65 000 000 €
30/08/2016 : 100 000 000 €
8/02/2017 : 310 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Communiqués associés
Finlande : Espoo – La BEI va soutenir la deuxième phase du prolongement de la ligne West Metro

Fiche récapitulative

Date de publication
9 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 30/08/2016
20150223
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WESTMETRO ESPOO EXTENSION
ESPOON KAUPUNKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 515 million
EUR 1281 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the extension of the existing metro line between Matinkylä and Kivenlahti in Espoo, Finland.

This investment loan aims at financing the second phase of Westmetro, from Matinkylä to Kivenlahti in the city of Espoo, the second most populated city in the metropolitan area of Helsinki. The project includes the construction of a 7km double-track underground metro tunnel as well as an underground metro depot. The Westmetro extension project will serve five additional stations located in Espoo.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is an urban underground railway and therefore falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. According to this directive, competent authorities decide on the requirement of an EIA on a case-by-case analysis. A full EIA was carried out for the whole line (from Ruoholahti in Helsinki to Kivenlahti in Espoo) in 2005 and approved in 2006, thus including the section Matinkylä to Kivenlahti. Any additional public consultation or updates as well as building permit procedures will be checked at appraisal stage.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required. The first tunnelling and civil works contracts have already been tendered and published in the OJEU as required (2014/ S122-216394, 2014/ S122-282026, 2014/ S122-252184).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Date de publication
27 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66096559
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150223
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - WESTMETRO ESPOO EXTENSION
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257065227
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150223
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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