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KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
3/07/2015 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 03/07/2015
20150210
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
KELAG-KAERNTNER ELEKTRIZITAETS-AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 212 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme in heating, wind/hydro power production and grid investments during 2014-2017 by the regional multi-sector energy company of Carinthia.

The project will promote the development and modernisation of the electricity distribution and district heating networks of KELAG, as well as adding and restoring renewable energy production. It will enable KELAG to maintain/improve the current levels of network reliability and safety and add new customer connections.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hydro, wind and district heating schemes are expected to fall under Annex II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), whereby the need for an EIA is determined by the competent national authority. Electricity distribution at medium and low voltage, district heating and refurbishments of hydropower plants are typically implemented with low or insignificant environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60134457
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94467638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150210
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
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Fiche récapitulative
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Fiche technique
KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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