Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CAPENERGIE 3 FUND

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
23/07/2015 : 25 000 000 €
23/07/2015 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPENERGIE 3 FUND
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Sintesi Non Tecnica - Parc Eólico 'Rosario'
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'environnement - Parc Photovoltaïque - Sainte Hélène
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'impact Neuilly-Monnes
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Résumé Non Technique - Labruguière
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'Environnement - PV Château d'Almenêches
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc eolien Reuilly & Diou
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc Solaire Photovoltaïque - Colombelles
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPENERGIE 3 FUND
Communiqués associés
France : Plan d’investissement pour l’Europe - Première prise de participation du Groupe BEI dans un Fonds d’investissement dédié aux énergies renouvelables

Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 23/07/2015
20150139
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAPENERGIE 3 FUND
Omnes Capital
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 245 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Infrastructure fund dedicated to renewable energy projects in Europe.

The fund will invest in small to medium-sized assets, with a view to aggregating these investments into larger portfolios.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund manager will be required to ensure that all investments comply with the EIB’s environmental and social standards. The legal documentation to be entered into by the Bank will include an obligation on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with EU legislation. The fund’s environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU environmental directives (including the Environmental Impact Assessment Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The fund is expected to invest mostly in private sector renewable energy projects. The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project invested into have been/shall be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPENERGIE 3 FUND
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Sintesi Non Tecnica - Parc Eólico 'Rosario'
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'environnement - Parc Photovoltaïque - Sainte Hélène
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'impact Neuilly-Monnes
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Résumé Non Technique - Labruguière
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'Environnement - PV Château d'Almenêches
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc eolien Reuilly & Diou
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc Solaire Photovoltaïque - Colombelles
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPENERGIE 3 FUND
Autres liens
Communiqués associés
France : Plan d’investissement pour l’Europe - Première prise de participation du Groupe BEI dans un Fonds d’investissement dédié aux énergies renouvelables

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPENERGIE 3 FUND
Date de publication
3 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61143010
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Sintesi Non Tecnica - Parc Eólico 'Rosario'
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133218661
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'environnement - Parc Photovoltaïque - Sainte Hélène
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86214231
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'impact Neuilly-Monnes
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139298141
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139305922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Résumé Non Technique - Labruguière
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139305208
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'Environnement - PV Château d'Almenêches
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152072165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc eolien Reuilly & Diou
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122464437
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc Solaire Photovoltaïque - Colombelles
Date de publication
16 Dec 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86216224
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CAPENERGIE 3 FUND
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151544041
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150139
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPENERGIE 3 FUND
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Sintesi Non Tecnica - Parc Eólico 'Rosario'
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'environnement - Parc Photovoltaïque - Sainte Hélène
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'impact Neuilly-Monnes
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Résumé Non Technique - Labruguière
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'Environnement - PV Château d'Almenêches
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc eolien Reuilly & Diou
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc Solaire Photovoltaïque - Colombelles
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPENERGIE 3 FUND
Autres liens
Fiche récapitulative
CAPENERGIE 3 FUND
Fiche technique
CAPENERGIE 3 FUND
Communiqués associés
France : Plan d’investissement pour l’Europe - Première prise de participation du Groupe BEI dans un Fonds d’investissement dédié aux énergies renouvelables

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : Plan d’investissement pour l’Europe - Première prise de participation du Groupe BEI dans un Fonds d’investissement dédié aux énergies renouvelables
Autres liens
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAPENERGIE 3 FUND
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Sintesi Non Tecnica - Parc Eólico 'Rosario'
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'environnement - Parc Photovoltaïque - Sainte Hélène
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'impact Neuilly-Monnes
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Résumé Non Technique - Labruguière
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'Environnement - PV Château d'Almenêches
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc eolien Reuilly & Diou
Related public register
16/12/2021 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc Solaire Photovoltaïque - Colombelles
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPENERGIE 3 FUND

Vidéos

Thumbnail: Plan d'investissement pour l'Europe : deux ans d’impact sur la vie des français
Plan d'investissement pour l'Europe : deux ans d’impact sur la vie des français
Learn more

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes