Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WARSAW TRAMWAY II

Signature(s)

Montant
191 432 818,34 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 191 432 818,34 €
Transports : 191 432 818,34 €
Date(s) de signature
14/12/2016 : 191 432 818,34 €
Autres liens
Related public register
30/09/2016 - Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Tarchomin
Related public register
30/09/2016 - Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Kasprzaka
Related public register
10/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW TRAMWAY II
Related public register
10/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - WARSAW TRAMWAY II
Related sub-project
WARSAW TRAM II - ROLLING STOCK (FL 2015-0081)

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 14/12/2016
20150081
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARSAW TRAMWAY II
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 572 million (EUR 132 million)
PLN 1551 million (EUR 358 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of new tramway lines in the city of Warsaw and purchase of tramway rolling stock

The project consists of tram infrastructure construction and upgrading throughout Warsaw, including construction of 5 new sections of tram lines (total length 20 km), construction of a new tram depot for 150 trams, modernisation of 6 sections of existing tram lines (total length 22 km), acquisition of new tram units rolling stock for operation on the new sections of tramway lines and up to 40 tram units to replace obsolete rolling stock. The new sections of tramway lines will partly replace existing bus services. All of the infrastructure schemes are located in Warsaw. Most schemes are small or of medium size, and there are 4 large schemes (above EUR 50M). A significant part of the project is expected to be funded by the EU (Cohesion Fund).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Construction of new tram lines may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) as implemented by national law, including publication of contract notices in the Official Journal of the EU, if and where appropriate.

Documents liés
30/09/2016 - Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Tarchomin
30/09/2016 - Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Kasprzaka
10/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW TRAMWAY II
10/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - WARSAW TRAMWAY II
Projets associés
Related sub-project
WARSAW TRAM II - ROLLING STOCK (FL 2015-0081)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Tarchomin
Date de publication
30 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69750048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Kasprzaka
Date de publication
30 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69750302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW TRAMWAY II
Date de publication
10 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65993137
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - WARSAW TRAMWAY II
Date de publication
10 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251945149
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/09/2016 - Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Tarchomin
Related public register
30/09/2016 - Résumé non technique - WARSAW TRAMWAY II - Kasprzaka
Related public register
10/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW TRAMWAY II
Related public register
10/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - WARSAW TRAMWAY II
Autres liens
Fiche récapitulative
WARSAW TRAMWAY II
Fiche technique
WARSAW TRAMWAY II
Related sub-project
WARSAW TRAM II - ROLLING STOCK (FL 2015-0081)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes