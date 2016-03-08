WARSAW TRAMWAY II

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Fiche récapitulative
Construction of new tramway lines in the city of Warsaw and purchase of tramway rolling stock
The project consists of tram infrastructure construction and upgrading throughout Warsaw, including construction of 5 new sections of tram lines (total length 20 km), construction of a new tram depot for 150 trams, modernisation of 6 sections of existing tram lines (total length 22 km), acquisition of new tram units rolling stock for operation on the new sections of tramway lines and up to 40 tram units to replace obsolete rolling stock. The new sections of tramway lines will partly replace existing bus services. All of the infrastructure schemes are located in Warsaw. Most schemes are small or of medium size, and there are 4 large schemes (above EUR 50M). A significant part of the project is expected to be funded by the EU (Cohesion Fund).
Construction of new tram lines may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law.
The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) as implemented by national law, including publication of contract notices in the Official Journal of the EU, if and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.