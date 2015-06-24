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FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION

Signature(s)

Montant
161 300 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 161 300 000 €
Transports : 161 300 000 €
Date(s) de signature
12/01/2016 : 161 300 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 12/01/2016
20150080
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION
KINGDOM OF SPAIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 161 million
EUR 745 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a multi-scheme operation to improve the national road network in Spain.

This project will contribute to investment to improve road infrastructure. In particular, the operation will target schemes in the area of road rehabilitation and upgrades, construction of missing links and works to alleviate bottlenecks in TEN-T road networks and/or eligible Spanish regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As the project is a multi-scheme operation, compliance with Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), as amended, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed during appraisal on a case-by-case basis. In particular, the implementation of the assessment procedures required under Art. 6(3) and Art. 6 (4) of the Habitats Directive will be verified. Compliance with Directive 2001/42/EC on strategic environmental assessment (SEA) will also be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC as well as Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FOMENTO ROAD RENEWAL & REHABILITATION
Date de publication
7 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63417160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150080
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A44- MOTORWAY GABIAS-ALHENDIN (FL 20150080)
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63603136
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150080
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - A-32 SOUTH ALBACETE BY-PASS (FL 20150080) - Resumen No Técnico
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62925692
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150080
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - A44- MOTORWAY GABIAS-ALHENDIN (FL 20150080) - Resumen no Técnico
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67038742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150080
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - A-32 SOUTH ALBACETE BY-PASS (FL 20150080)
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
182314800
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150080
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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