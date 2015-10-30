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FAMILY MOSAIC

Signature(s)

Montant
140 056 022,41 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 140 056 022,41 €
Aménagement urbain : 140 056 022,41 €
Date(s) de signature
9/08/2019 : 140 056 022,41 €
Autres liens
Related public register
28/08/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAMILY MOSAIC
Related public register
28/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FAMILY MOSAIC

Fiche récapitulative

Date de publication
30 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 09/08/2019
20150079
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FAMILY MOSAIC
FAMILY MOSAIC HOUSING
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 130 million (EUR 174 million)
GBP 300 million (EUR 402 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the construction and eligible refurbishment of energy-efficient social housing estates in London and Essex

The project will concern the financing of investments in the social and affordable housing stock of Family Mosaic, a large not-for-profit registered provider of social housing in England, managing some 24,000 units in London and Essex, in the years 2015-2019. EIB funding will concern eligible refurbishment and new construction of social and affordable housing and associated infrastructure facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (2010/31/EU) will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
28/08/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAMILY MOSAIC
28/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FAMILY MOSAIC

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAMILY MOSAIC
Date de publication
28 Aug 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62723894
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150079
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FAMILY MOSAIC
Date de publication
28 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253127646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150079
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/08/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FAMILY MOSAIC
Related public register
28/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FAMILY MOSAIC
Autres liens
Fiche récapitulative
FAMILY MOSAIC
Fiche technique
FAMILY MOSAIC

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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