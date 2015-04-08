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SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I

Signature(s)

Montant
143 245 953,3 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 143 245 953,3 €
Eau, assainissement : 143 245 953,3 €
Date(s) de signature
16/07/2015 : 143 245 953,3 €
Autres liens
Related public register
03/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Communiqués associés
Royaume-Uni : 100 millions de GBP à l'appui d'investissements de Southern Water

Fiche récapitulative

Date de publication
8 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 16/07/2015
20150033
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
SOUTHERN WATER SERVICES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 100 million
GBP 230 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Southern Water provides water and sewerage services to a population of approximately 2.4 million (water) and 4.5 million (sewerage), respectively, in the south-east of England, including the counties of Kent, East Sussex and West Sussex, Hampshire and the Isle of Wight. The programme comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the first half of Southern Water's regulatory investment programme AMP6 (Asset Management Plan 6). The programme was approved by the economic regulator OFWAT in 2014. The programme includes measures to increase the resilience and performance of drinking-water treatment and water-supply assets in general as well as improvements to wastewater treatment in order to achieve compliance with the EU Wastewater Treatment Directive and stricter EU standards for bathing water.

Environmental Protection (100%)
Climate Action (20%)

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the first half of Southern Water’s regulatory investment programme AMP6 to allow continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). Compliance with EU and national environmental legislation and procedures will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Date de publication
3 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60137840
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150033
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151246276
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150033
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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03/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
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Fiche récapitulative
SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Fiche technique
SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Communiqués associés
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