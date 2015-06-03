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YEREVAN SOLID WASTE

Signature(s)

Montant (.*)
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 10 000 000 €
Déchets solides : 10 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2017 : 2 000 000 €
16/10/2015 : 8 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 60 000 € fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP ,a 120 000 € Investment Grants fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 16/10/2015
20150017
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YEREVAN SOLID WASTE
Special purpose company to be established and owned by the municipality of Yerevan
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 35 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will comprise the construction of a new sanitary landfill that will have a total life in excess of 25 years. If deemed feasible, the project will also comprise some recycling and composting facilities and related equipment.

The project will support improvements in the municipal solid waste sector in Yerevan, the capital of Armenia. Today, some 1,000 tonnes/day of municipal waste are disposed of at the existing landfill, which does not meet basic environmental and sanitary standards and is nearing its capacity. The new sanitary landfill will serve the city of Yerevan with a population of 1,100,000 inhabitants and will reduce adverse environmental, health and climate impact from the current landfill, which will be closed and rehabilitated when the new site becomes operational.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to result in an overall improvement in the environment and public health by improving waste disposal services for the city of Yerevan. The project will also contribute to the mitigation of climate change by reducing emission of greenhouse gases from the current unsanitary landfill. A full environmental impact assessment (EIA) is required and will be published on the Bank's website. The closure of the existing landfill will affect people involved in the collection of secondary materials on the landfill site. Appropriate livelihood restoration plans will have to be developed and implemented.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

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This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN SOLID WASTE -Environmental and Social Action Plan
Date de publication
3 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60142332
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150017
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN SOLID WASTE-Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60144840
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150017
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN SOLID WASTE -Environmental and Social Impact Assessment
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60142333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150017
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN SOLID WASTE-Livelihood Restoration Framework
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60142628
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150017
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN SOLID WASTE
Date de publication
3 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61155539
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150017
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
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Construction of a new sanitary landfill in Yerevan, Armenia
Yerevan Solid Waste
©To be defined
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©To be defined

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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