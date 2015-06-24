GRUPPO HERA RETI E AMBIENTE II

Fiche récapitulative
2015-2019 investments in electricity and gas distribution networks and in public lighting installations
The main purpose of the project is to upgrade obsolete hardware, to build or upgrade substations, to improve the safety and reliability of electricity and gas supplies, to maintain the quality standards required by the national regulator AEEGSI and to enable the connections of new system users. The project might also comprise the installation of smart meters in gas.
The project will concern the implementation of medium and low-voltage schemes in electricity and gas distribution schemes, some of which will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The project schemes are expected to have minimal environmental impact. The appraisal will include an update of the promoters’ environmental capacity and works procedure. It will be clarified whether any of the project schemes requires an EIA during the appraisal.
The promoters are well known to the Bank and procurement procedures are expected to be in accordance with Directive 2004/17/EC.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.