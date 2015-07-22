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SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 70 000 000 €
France : 80 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
20/06/2018 : 70 000 000 €
30/06/2016 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
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15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Communiqués associés
Allemagne : la BEI et SaarLB signent un accord de garantie portant sur 100 millions d'EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
22 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 30/06/2016
20140768
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Landesbank Saar
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Risk-sharing instrument to cover up to 50% of credit risk associated with a portfolio of renewable energy loans outstanding on SaarLB's balance sheet. As a condition and with the resources made available by the guarantee, SaarLB will grant new loans to eligible renewable energy projects. The new loans will not be covered by the guarantee.

This operation will be set up as a risk-sharing instrument covering a portfolio of renewable energy assets. The instrument is designed to facilitate the intermediary to undertake new projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-sector multi-scheme operation. All of the schemes are expected to fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (as defined under Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC), then the Bank would require the financial intermediary and the final beneficiary to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Date de publication
4 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61170933
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140768
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159575322
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140768
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SAARLB - RE PROJECT FINANCE GUARANTEE
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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