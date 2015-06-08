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PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

Signature(s)

Montant
240 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 240 000 000 €
Transports : 240 000 000 €
Date(s) de signature
29/07/2020 : 240 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 29/07/2020
20140753
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 240 million
EUR 497 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Acquisition du matériel roulant pour opérer la ligne 15 sud du Grand Paris Express

Le projet contribuera à atténuer les problèmes actuels et futurs de la circulation autour de la Région Ile-de-France et, par conséquent, à améliorer la qualité de l'environnement urbain et régional. Il vise à accroître l'efficacité des transports publics, la fiabilité et le confort de service.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La production des nouvelles rames aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU.

La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (directive 2004/17/CE, directive 2004/18/CE et directive 2007/66/CW) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

Documents liés
15/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT
Date de publication
15 Feb 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88484837
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140753
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT
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Fiche récapitulative
PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT
Fiche technique
PARIS LIGNE 15 SUD MATERIEL ROULANT

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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