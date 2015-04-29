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S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)

Signature(s)

Montant
550 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 550 000 000 €
Transports : 550 000 000 €
Date(s) de signature
17/07/2015 : 550 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/04/2016 - Résumé non technique - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - Gluchowo-Kaczkowo incl. Wronczyn-Radomicko
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16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - EIA - Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcs-Cotoń
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Communiqués associés
Pologne : la BEI prête 3,4 milliards de PLN pour la construction de voies rapides

Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 17/07/2015
20140735
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT / GDDKIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 550 million
EUR 1184 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of several non-continuous sections (in total 162.5 km) of the S5 expressway between Nowe Marzy, Bydgoszcz and Mielno, and between Wronczyn and Radomicko.

The project will improve traffic conditions on a TEN-T road corridor. The economic benefits expected include time savings and vehicle operating cost reductions for road users on the corridor due to enhanced road capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves expressway road construction largely in a rural environment. All of the schemes fall under Annex I of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA) requiring a full EIA procedure. One section of the project, S5 Poznan - Wroclaw: sec. Wronczyn – Koscian Pld crosses the “Wielki Leg Obrzanski” (PLB 300004) and “Bedlewo – Bieczyny” (PLH 300039) Natura 2000 areas. Seven other sections are between 230m and 2.7km away from the nearest Natura 2000 areas. The last section S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz, sec. Tryszczyn-Bydgoszcz (Biale Blota) borders the "Dolina Srodkowej Noteci i Kanalu Bydgoskiego" (PLB 300001) and "Dolina Noteci" (PLH 300004) Natura 2000 areas. The investments are included in the National Road Construction Programme and the current Infrastructure and Environment Operational Programme, both of which were subject to a form of strategic environmental assessment.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal (OJEU), as and where required. The sections have been advertised in the OJEU in 4 lots with OJEU numbers as follows 325470-2014-PL 26/09/2014; 335973-2014-PL 04/10/2014; 325470-2014-PL 6/09/2014; and 101173-2015-PL 24/03/2015.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - Gluchowo-Kaczkowo incl. Wronczyn-Radomicko
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59206880
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140735
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) - EIA - Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcs-Cotoń
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59219022
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140735
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
Date de publication
15 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60345566
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140735
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW)
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
232100768
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140735
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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