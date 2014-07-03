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CDC COLLECTIVITES LOCALES MBIL

Signature(s)

Montant
2 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 2 000 000 000 €
Lignes de crédit : 2 000 000 000 €
Date(s) de signature
29/10/2015 : 2 000 000 000 €
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Communiqués associés
France : partenariat BEI/CDC : 2 milliards d’euros en faveur des collectivités locales et de la transition écologique

Fiche récapitulative

Date de publication
1 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 29/10/2015
20140703
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CDC INFRASTRUCTURES MBIL
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 2000 millions
Sans objet.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Prêt global pour le financement des projets d'investissement de moins de 25 M EUR des collectivités en France.

Le projet vise à apporter des prêts à long terme à des conditions favorables aux collectivités en France, bénéficiaires finaux, pour soutenir l'investissement dans les infrastructures publiques.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux devront être en conformité avec la législation nationale et européenne en vigueur en matière environnementale.

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne en vigueur en matière de passation des marchés.

Commentaires

La Caisse des dépôts et consignations, qui intervient sur les mêmes priorités que la BEI et avec laquelle un partenariat a été mis en place en 2013, déploie ainsi ses compétences et son réseau pour optimiser le financement du secteur public local.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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