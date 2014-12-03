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BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 8 000 000 €
Danemark : 42 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
12/05/2015 : 8 000 000 €
12/05/2015 : 42 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Communiqués associés
Danemark : La BEI soutient Bavarian Nordic dans la mise au point de vaccins contre Ebola et différents cancers

Fiche récapitulative

Date de publication
3 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 12/05/2015
20140665
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE RDI INNOVFIN
BAVARIAN NORDIC A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 128 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the promoter’s research activities in treatment vaccines against infectious diseases and oncology benefiting from the proprietary platform technology of viral vaccines. It covers pre-clinical and clinical trials and the main indications targeted are smallpox, Ebola and respiratory syncytial virus (RSV) for infectious diseases and prostate, colorectal and breast cancer in oncology.

Pharmaceutical research for and clinical development of new therapeutics, including vaccines and diagnostics is one of the most costly and risky activities of knowledge creation. Through its research, development and innovation (RDI) activities, the company is expected to contribute to the competitive search for and generation of new pharmaceutical knowledge in Europe in areas that are important for the improvement of its citizens' health. In particular due to its activities in infectious diseases, it contributes to the potential prevention of future pandemics.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Date de publication
14 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59129593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140665
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88878564
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140665
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE RDI INNOVFIN
Fiche technique
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