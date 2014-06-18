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BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2015 : 100 000 000 €
27/03/2017 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2015
Statut
Référence
Signé | 17/06/2015
20140618
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BLOMINMÄKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT - KUNTAYHTYMÄ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new wastewater treatment plant in Espoo, Finland.

Replacement of the Suomenoja wastewater treatment plant with a new one to be located in Blominmäki, Espoo.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments to construct the Blominmäki wastewater treatment plant in the Helsinki region. An environmental impact assessment (EIA) was completed in 2008 and the non-technical summary will be published on the Bank’s website. The promoter will have to submit the certificates (Form A and B or equivalent) issued by the competent authority on the potential effects on nature conservation sites (Birds and Habitats Directives).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
Date de publication
19 May 2015
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59177578
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT - EIA
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59190368
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
Date de publication
19 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59180441
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BLOMINMAKI WASTE WATER TREATMENT PLANT
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
215330443
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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