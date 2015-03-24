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KILPILAHTI CHP PLANT

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 175 000 000 €
Énergie : 175 000 000 €
Date(s) de signature
15/03/2016 : 175 000 000 €
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Finlande : la BEI va prêter 175 millions d'EUR à l'appui de la construction de la centrale électrique de Kilpilahti

Fiche récapitulative

Date de publication
24 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 15/03/2016
20140600
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KILPILAHTI CHP PLANT
NESTE OIL OYJ, BOREALIS AG, VEOLIA NORDIC AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 388 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

A new industrial combined heat and power (CHP) plant in Kilpilahti, Finland

The project comprises construction of a new CHP plant in Kilpilahti, Finland that will supply heat to the oil refinery and chemicals plant on the same site.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU). The promoter has conducted an EIA study, with public consultations in 2014.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector, and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to EU public procurement legislation after all (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - KILPILAHTI CHP PLANT
Date de publication
30 Sep 2015
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62199094
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140600
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KILPILAHTI CHP PLANT
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63835759
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140600
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - KILPILAHTI CHP PLANT
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256289696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140600
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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