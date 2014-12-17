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AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI

Signature(s)

Montant
800 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 34 000 000 €
Royaume-Uni : 154 000 000 €
Allemagne : 158 000 000 €
France : 454 000 000 €
Industrie : 800 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2015 : 34 000 000 €
1/12/2015 : 54 000 000 €
1/12/2015 : 54 000 000 €
17/12/2014 : 100 000 000 €
1/12/2015 : 158 000 000 €
17/12/2014 : 400 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 17/12/2014
20140591
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI
AIRBUS GROUP NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 800 million
EUR 1729 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities for the development of new technology to be implemented in a new generation of widebody aircraft, with the aim of improving energy efficiency, reducing fuel consumption and operating costs and improving the aircraft operational safety.

The general objective is to improve energy efficiency, which includes reduced fuel consumption and enhanced aerodynamics, and to lower the operating costs, aiming to improve the aircraft market acceptance. Technology will also be focused on enhancing passenger and crew life on board, as well as on improving aircraft operational safety. The RDI activities are located in France, Germany, United Kingdom and Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities are expected to be carried out in existing research and development (R&D) centres that will not change their scope due to the project. The due diligence will determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required, in accordance with Directive 2011/92/EU. The Bank’s services will further assess all environmental details during the due diligence.

The promoter is private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus is not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI
Date de publication
4 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57314703
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140591
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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